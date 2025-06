Sonia Gandhi: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक, पेट से जुड़ी समस्याओं के चलते उन्हें गैस्ट्रो विभाग में भर्ती कराया गया है और निगरानी में रखा गया है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी हालत पर कड़ी निगरानी रख रही है।

सर गंगा राम अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप के अनुसार, “कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को कल (15.06.2025, रविवार) रात 9:00 बजे सर गंगा राम अस्पताल में पेट से संबंधित समस्या के लिए सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया। उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं।”

ईरान ने इजरायल के खिलाफ जासूसी करने के आरोप में शख्स को दी फांसी, मोसाद के लिए करता था काम

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, कुछ दिन पहले ही सोनिया गांधी की तबीयत हिमाचल प्रदेश में अचानक बिगड़ गई थी। उस दौरान उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) लाया गया था। गौरतलब है कि इस साल फरवरी में भी सोनिया गांधी को पेट से जुड़ी समस्याओं के चलते दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, डॉक्टरों ने बताया है कि इस बार भी घबराने की कोई बात नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है।

According to Dr. Ajay Swaroop, Chairman, Sir Ganga Ram Hospital, “Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi was admitted to Sir Ganga Ram Hospital at 9:00 PM yesterday (15.06.2025, Sunday), under the Department of Surgical Gastroenterology for a stomach-related issue.… https://t.co/B1nRHlzFZp

— ANI (@ANI) June 16, 2025