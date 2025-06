सोनिया गांधी हुईं डिस्चार्ज, राहुल गांधी और डॉक्टरों के साथ फोटो आई सामने…पेट में संक्रमण की समस्या के कारण हुई थीं भर्त

Sonia Gandhi Discharged : कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पेट से संबंधित बीमारी के इलाज के बाद गुरुवार को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल ने पुष्टि की कि 78 वर्षीय वरिष्ठ नेता को पेट में संक्रमण से जुड़ी शिकायतों के बाद 15 जून को भर्ती कराया गया था।

पिछले चार दिनों से सोनिया गांधी करीबी चिकित्सा निगरानी में थीं। उनकी देखभाल कर रहे डॉक्टरों ने स्थिर सुधार देखा, जिसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।उनके बेटे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें घर ले जाने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल के अध्यक्ष डॉ अजय स्वरूप के अनुसार, सोनिया गांधी की हालत अब स्थिर है। उन्होंने कहा, “उन्हें छुट्टी दे दी गई है और उनका उपचार बाह्य रोगी के आधार पर जारी रहेगा।”

सोनिया गांधी को पेट में संक्रमण के कारण भर्ती कराया गया था। उनकी देखभाल में शामिल डॉ एस नंदी और डॉ अमिताभ यादव सहित वरिष्ठ डॉक्टरों ने कहा कि उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ है। डॉक्टरों ने एक विज्ञप्ति में कहा, “उन्हें पेट में संक्रमण के कारण भर्ती कराया गया था, जिसका इलाज दवाओं से किया गया है।

उनकी हालत में सुधार हुआ है और बाह्य रोगी के रूप में उनकी बारीकी से निगरानी की जाएगी।” उन्हें पिछले रविवार को अस्पताल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था।

इससे पहले 7 जून को भी, कांग्रेस नेता हिमाचल प्रदेश के शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गई थीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान के अनुसार, कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए लाया गया था।

Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi was discharged from Sir Ganga Ram Hospital today. Her son and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi arrived at the hospital to receive her.

She was admitted to Sir Ganga Ram Hospital on 15 June 2025 due to stomach-related issue.… pic.twitter.com/IiQSnvsSYU

— ANI (@ANI) June 19, 2025