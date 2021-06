नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पांच बजे देशवासियों को संबोधित किया. प्रधानमंत्री इस दौरान कोरोना संकट और वैक्सीन पर चर्चा की. इसी बीच सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के संबोधन खत्म होते ही ट्विटर पर उनसे जुड़े मीम्स की बाढ़ आ गई. लोगों ने मीम्स के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पीएम मोदी से जुड़े मीम्स की बारिश होने लगी. कई लोगों ने मीम्स के जरिए पीएम मोदी से इस्तीफा देने की भी मांग कर ली. वहीं कई लोगों ने उन्हें अपने भाषण में बातों को घुमा फिराकर बोलने की बजाय सीधे मुख्य बात करने के लिए कहा.

इसके अलावा बिष्णुकांत सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर ने पीएम मोदी से जुड़े एक मीम को शेयर करते हुए लिखा कि अगर आज आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं तो यह बहुत ही अच्छा समय है. इसके अलावा यूनाइटेड विथ कांग्रेस नाम के एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा गया कि भारत को एक ऐसे पीएम की जरूरत है जो प्रेस के सवालों का सीधा जवाब दे ना कि टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे भाषण दे.

Aao time kharaab karein. — Rofl Gandhi 2.0 🏹🚜 (@RoflGandhi_) June 7, 2021

Indians to PM Modi after #ModiSpeech pic.twitter.com/Cs6EN0aj6U — Ex Bhakt ➐ (@exbhakt_) June 7, 2021

वहीं एक ट्विटर यूजर ने थ्री इडियट्स फिल्म से जुड़ा मीम शेयर किया है. मीम के अनुसार लोग प्रधानमंत्री मोदी से हाथ जोड़कर लोगों से दूर रहने की गुजारिश कर रहे हैं. इसके अलावा एक और मीम में कहा गया है कि शाम 5 बजते ही अपने घर के टीवी को स्विच ऑफ कर दें। इससे बिजली की बचत होगी. साथ ही एक और मीम में एक टीवी फोड़ने वाले वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा गया है कि कृपया 5 बजे के बाद इस तरह से अपने टीवी को ना फोड़ें.

*PM Narendra Modi announces free vaccine for public* Those who have already took vaccine by paying money : #ModiSpeech pic.twitter.com/6xRXX11EXU — Mr. Stark (@Mr_Stark_) June 7, 2021

#PMNarendraModi

Modi ji said “covid-19 vaccination would be free for all”

Le state government jinhe vaccination ka credit Lena tha – pic.twitter.com/RbyexaZ3EM — Dr House (@Dr_House__MD) June 7, 2021

#ModiSpeech #VaccineForAll

Modi ji takes back charge of vaccination from the States as they failed. Basically Modji is saying 👇 pic.twitter.com/oexfczlsMU — Jagrut (@jagrut_n) June 7, 2021

PM Modi to states: pic.twitter.com/VINq2WfCU8 — Sanbeer Singh Ranhotra (@SSanbeer) June 7, 2021

Modi Ji said at the start of his address that the Govt left no stones unturned and at war level endeavoured the supply of medical Oxygen. Le Indians

#PMNarendraModi pic.twitter.com/nDU8e0loZH — Ammar Akhtar (@FakirHu) June 7, 2021

Modi to address the nation today at 5PM. Expectations vs Reality pic.twitter.com/R356D7gKF8 — Mr.Fixit (@yippeekiyay_dk) June 7, 2021

पीएम ने कहा कि देश में अब तक 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है. आने वाले दिनों में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई बढ़ने वाली है. देश में 7 विभिन्न कंपनियां वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं. अन्य 3 वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है. बच्चों के लिए भी दो वैक्सीन का ट्रायल जारी है. हालांकि भारत में कोरोना की दूसरी लहर काफी शांत पड़ गई है. कई जगहों पर कोरोना के मामले तेजी से घटने लगे हैं. बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 1,00,636 नए मामले ही सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में करीब 2,427 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है.

