मुंबई। मशहूर सिंगर केके के अचानक निधन ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। फिल्म, राजनीति और खेल जगत से जुड़ी कई हस्तियों ने सिंगर के निधन पर दुख जताया है और श्रद्धांजलि दी है। दिग्गज बल्लेबाज और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने भी केके के निधन पर शोक जताया है।

विराट कोहली ने दी श्रद्धांजलि

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने केके के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हमारे समय के एक शानदार सिंगर को खोना बेहद दुख देने वाला है। केके के परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी सहानुभूति।

Lost a magnificent singer of our times and so suddenly. Condolences to his family and close ones. #KK🙏 — Virat Kohli (@imVkohli) June 1, 2022

शिखर धवन ने जताया दुख

टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने भी केके निधन पर दुख जताते हुए लिखा कि बेहद ही खूबसूरत आवाज और म्युजिक ने हमें हमेशा इमेशनल किया है। मेरी उनके (केके) प्रिय जनों के प्रति सहानुभूति है।

#RIPKK 🙏 Such a beautiful voice with music that made us all emotional. My condolences to his loved ones. pic.twitter.com/ukB6FNZBu7 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) June 1, 2022

वीरेंद्र सहवाग ने किया ट्वीट

पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने केके के निधन पर लिखा कि कोलकाता में कार्यक्रम के दौरान बीमार पड़ने के बाद उनके निधन के बारे में सुनकर बेहद दुख हुआ। ये जीवन कितना नाजुक है। मेरी उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदनाएं है।

Tragic to hear about the passing away of KK after falling ill while performing in Kolkata. Another reminder of how fragile life is. Condolences to his family and friends. Om Shanti. pic.twitter.com/43B3dzykP3 — Virender Sehwag (@virendersehwag) May 31, 2022

ममता ने केके के परिवार से की बात

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केके के निधन पर अफसोस जताते हुए एक बयान जारी किया। जिसमें उन्होंने कहा कि केके के आकस्मिक निधन से मैं बेहद स्तब्ध और दुखी हूं। मैंने केके की पत्नी से बात की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सिंगर के पार्थिव शरीर को दमदम एयरपोर्ट पर बंदूकों से सलामी दी जाएगी।

जांच करने होटल पहुंची पुलिस टीम

जानकारी के मुताबिक जिस होटल में केके रूके हुए थे। उसका नाम ओबरॉय होटल है। खबरों के मुताबिक कोलकाता पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर मुरलीधर शर्मा इनवेस्टिगेशन करने होटल में पहुंचे गए हैं।

दिलीप घोष ने उठाए सवाल

गौरतलब है कि सिंगर केके की मौत पर पश्चिम बंगाल के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने तृणमूल सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए है। घोष ने कहा कि जिस तरह से सिंगर के कार्यक्रम का आयोजित किया गया था वो सही नहीं है। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केके की मौत की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में क्षमता से ज्यादा भीड़ थी और वहां एसी भी बंद था।

