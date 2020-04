नई दिल्ली: एक तरफ तब्लीगी जमात से जुड़े लोगों की वजह से देशभर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2000 के पार हो गई है. वहीं दूसरी तरफ खबर है कि कोरोना संदिग्ध तब्लीगी जमात के लोग अस्पातल प्रशासन के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं. यहां तक की वो उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं. ताजा मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद का है जहां एहतियातन कोरोना संदिग्ध जमाती सरकारी अस्पताल MMG के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है. वहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टॉफ का आरोप है कि वहां मौजूद जमाती वार्ड में बिना पैंट के नंगे घूम रहे हैं, अश्लील गाने सुन रहे है, महिला कर्मचारियों को अश्लीलता भरे ईशारे कर रहे है. इसको लेकर अस्पताल प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

इससे पहले खबर आई थी कि निजामुद्दीन स्थित मरकज से पुलिस और मेडिकल स्टॉफ जब जमात को डीटीसी की बसों में बिठाकर आईसोलेशन सेंटर ले जा रहे थे तो जमात के कोरोना संक्रमित लोग बस के शीशे खोलकर सड़कों पर थूक रहे थे. जबकि पिछले एक महीने से मीडिया से लेकर सरकार तक लगातार लोगों से अपील कर रही है कि मुंह पर मास्क लगाएं, सड़कों पर ना थूकें. लेकिन वीडियो में भी नजर आ रहा है कि लोग बस के शीशे खोलकर सड़क पर थूकते हुए नजर आ रहे हैं.

यही वजह है कि कोरोना संक्रमित लोगों की दिल्ली में संख्या बढ़कर 293 हो गई है जिनमें से 182 तब्लीगी जमात के लोग हैं. इसी तरह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें दाढ़ी बढ़ाया हुआ युवक पुलिस वैन में ही पुलिसकर्मी पर थूकता हुआ नजर आ रहा है.

BREAKING: We have got a complaint from tCMO about some patients not cooperating with nurses here and creating troubles. It’s being alleged that their behaviour towards nurses is immoral and inappropriate. The probe is on: SP City Ghaziabad on Jamatis walking around nude at hosp pic.twitter.com/jzHHFeUaIA

