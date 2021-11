नई दिल्ली.Shashi Tharoor Controversial Post- कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सोमवार को सोशल मीडिया पर तब ट्रोल किया गया जब उन्होंने महिला सांसदों के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और कहा कि लोकसभा काम करने के लिए एक “आकर्षक जगह” है। उनका ये पोस्ट अब वायरल हो गया है, थरूर ने बारामती की सांसद सुप्रिया सुले, पटियाला की सांसद परनीत कौर, दक्षिण चेन्नई की सांसद थमिज़ाची थंगापांडियन, जादवपुर की सांसद मिमी चक्रवर्ती, बशीरहाट की सांसद नुसरत जहां, करूर के सांसद एस जोथिमणि के साथ एक सेल्फी खिंचवाई।

वायरल फोटो में कांग्रेस सासंद शशि थरूर को कुछ महिला सांसदों के साथ खड़े देखा जा सकता है। इस फोटो के साथ शशि थरूर ने कैप्शन दिया है, ‘कौन कहता है कि लोक सभा काम करने के लिए आकर्षक जगह नहीं है? आज सुबह मेरे साथी सांसदों के साथ.’ इस सेल्फी को लेकर तो किसीने कोई आपत्ति नहीं जताई लेकिन कैप्शन को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई. इस कैप्शन को लेकर सोशल मीडिया यूजर शशि थरूर को ट्रोल कर रहे हैं।

शशि थरूर के ट्वीट पर एडवोकेट करुणा नंदी ने कहा, ‘यह हैरान करने वाली बात है. शशि थरूर ने चुने गए राजनेताओं को उनके लुक तक सीमित करने की कोशिश की और खुद को केंद्र में दिखाया है. यह 2021 है दोस्तों।’

Who says the Lok Sabha isn’t an attractive place to work? With six of my fellow MPs this morning: ⁦ @supriya_sule ⁩ ⁦ @preneet_kaur ⁩ ⁦ @ThamizhachiTh ⁩ ⁦ @mimichakraborty ⁩ ⁦ @nusratchirps ⁩ ⁦⁦ @JothimaniMP ⁩ pic.twitter.com/JNFRC2QIq1

“Attractive” Ewww you would be sacked in any other sector for using that word to refer to your female colleagues.

लगातार ट्रोल होने के बाद सांसद शशि थरूर ने अपने ट्वीट पर सफाई दी।उन्होंने लिखा, ‘सेल्फी (महिला सांसदों की पहल पर ली गई) का मकसद फन था और उन्होंने ही मुझे उसी भावना से ट्वीट करने के लिए कहा था, , मुझे खेद है कि कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन मुझे इस सौहार्द पूर्ण माहौल में काम करना पसंद हैं, यही सब है।’

The whole selfie thing was done (at the women MPs' initiative) in great good humour & it was they who asked me to tweet it in the same spirit. I am sorry some people are offended but i was happy to be roped in to this show of workplace camaraderie. That's all this is. https://t.co/MfpcilPmSB

