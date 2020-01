Sharjeel Imam Arrested: असम को देश से अलग करने का विवादित बयान देने वाले पूर्व जेएनयू छात्र शरजील इमाम को बिहार के जहानाबाद से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. देश के कई राज्यों की पुलिस शरजील इमाम की तलाश कर रही थी.भारत से असम को काटने की बात कहकर सुर्खियों में आए शरजील इमाम पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है. बता दें कि शरजील इमाम ने दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में सीएए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान असम को भारत से अलग करने का बयान दिया था.

बता दें कि कई दिनों से शरजील इमाम की तलाश में छापेमारी कर रही दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात को उसके भाई और दोस्त को पुलिस ने हिरासत में लिया था. मालूम हो कि शरजील को दिल्ली, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और उत्तर प्रदेश की पुलिस तलाश कर रही थी. शरजील के छोटे भाई का नाम मुजम्मिल इमाम है.

JNU Student Sharjeel Imam has been arrested from Jahanabad,Bihar by Delhi Police. Imam had been booked for sedition by Police. More details awaited. pic.twitter.com/7zFmWFbWIf

— ANI (@ANI) January 28, 2020