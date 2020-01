नई दिल्ली. Shabana Azmi Car Accident: मशहूर एक्ट्रेस शबाना आजमी की कार गुरुवार को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर हादसे की शिकार हो गई. कार में शबाना आजमी के साथ उनके पति गीतकार जावेद अख्तर भी थे. मुंबई-पुणे पर हुए हादसे में शबाना आजमी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और उन्हें नवीं मुंबई स्थित एमजीएम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है. वहीं उनके पति जावेद अख्तर सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शबाजा आजमी की कार सफारी स्टॉर्म की टक्कर ट्रक से हुई है जिसमें कार का अगला हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया है. हालांकि शबाना आजमी फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही हैं. शबाना आजमी पुणे से मुंबई लौट रही थीं, तभी उनकी कार की टक्कर ट्रक से हो गई. हादसे की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक, शबाना आजमी के चेहरे और शरीर पर काफी चोटें आई हैं.

गौरतलब है कि दो दिन पहले ही पति जावेद अख्तर के 75वें जन्मदिन के अवसर पर शबाना आजमी बेहद ग्लैमरम अवतार में दिखी थीं. जावेद अख्तर की बर्थडे पार्टी में बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे थे और रेट्रो थीम पर इस पार्टी का आयोजन किया गया था. एक्टिंग के साथ ही समसामयिक मुद्दों पर काफी मुखर रहने वालीं शबाना आजमी 80 और 90 के दशक की सबसे फेमस एक्ट्रेस में से एक हैं और अब भी जब वह बड़े पर्दे पर दिखती हैं तो दर्शकों की निगाहें उनकी शानदार एक्टिंग को निहारती रहती हैं. इनखबर टीम आपको शबाना आजमी के स्वास्थ्य की पल-पल की जानकारी देते रहेगी.

Raigad Police: Actor Shabana Azmi&her driver got injured in accident near Kahalpur on Mumbai-Pune Expressway. Javed Akhtar was also present in the car, but he is safe. Their vehicle was hit by a truck while they were travelling from Pune to Mumbai. Injured shifted to MGM Hospital https://t.co/bezuNWvUTa pic.twitter.com/8YWtZoEUSF

— ANI (@ANI) January 18, 2020