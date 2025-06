151 SLR राइफल, 12 लाइट मशीन गन और…भारत के इस राज्य में हो रही जंग की तैयारी, किसके लिए छुपा कर रखा गया था मौत का सामान?

Manipur Latest News : पिछले कुछ समय से हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 13 जून और 14 जून 2025 की दरम्यानी रात को मणिपुर पुलिस को भारी मात्रा में हथियारों और गोला-बारूद का बड़ा भंडार मिला है।

रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों के छिपे होने की जानकारी के बाद एक साथ कई स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। इसमें पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), सेना और असम राइफल्स की संयुक्त टीमों ने साथ में काम किया।

राज्य के अलग-अलग इलाकों में एक साथ चलाए गए इन ऑपरेशनों में कुल 328 हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें एसएलआर, इंसास, राइफल, कार्बाइन, एमपी5, एलएमजी, एके-सीरीज, अमोघा, मोर्टार, पिस्तौल और अन्य खतरनाक हथियार शामिल हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई है। इतने बड़े स्तर पर हथियारों का जखीरा

मिलने से सुरक्षाबलों के भी होश उड़े हुए हैं।

#BREAKING: Major Recovery of Arms and Ammunition by Manipur Police and Security Forces. In the intervening night of 13.06.2025 and 14.06.2025 on receipt of specific intelligence regarding presence of large cache of arms and ammunition etc. stashed in different areas of valley… pic.twitter.com/i8JTApU8BX

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 14, 2025