नई दिल्ली. Samantha gave this answer to the reporter separation with Naga Chaitanya अभिनेत्री सामंथा अक्किनेनी को उनके निजी जीवन के बारे में सवाल करना पसंद नहीं था, जब वह हाल ही में एक मंदिर गई थीं। अभिनेत्री से एक मीडियाकर्मी ने पति नागा चैतन्य से अलग होने की अफवाहों के बारे में सवाल किया था। सामंथा कथित तौर पर सुरक्षा गार्डों से घिरे मंदिर की ओर चल रही थी, जब एक रिपोर्टर ने इन रिपोर्टों के पीछे की सच्चाई पूछी। उत्तेजित, सामंथा ने तेलुगु में जवाब दिया: “गुड़िकी वचनु। बुद्धि उंडा (मैं एक मंदिर में आई हूं। क्या आपको कोई समझ नहीं है?)”

सामंथा और चैतन्य की शादी में परेशानी की अफवाहें तब शुरू हुईं जब उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल से उपनाम हटा दिया और इसका नाम बदलकर ‘एस’ कर दिया। हालांकि ये कपल सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के काम के लिए एक दूसरे की तारीफ करते नजर आते हैं।

Sam really proud of you!! Some people don’t understand what to ask when .. Just loved that reply of yours !@Samanthaprabhu2

.#SamanthaAkkineni #SamanthaRuthPrabhu #Samantha pic.twitter.com/5RUO5bbhbz — Multi Fandom (@multifandom5928) September 18, 2021

जब चैतन्य ने अपनी पहली हिंदी फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ के सेट से आमिर खान के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, तो सामंथा ने इसे दोबारा पोस्ट किया। अभी हाल ही में उन्होंने चैतन्य की अपकमिंग फिल्म ‘लव स्टोरी’ के ट्रेलर को रीट्वीट किया और इसे विनर बताया. चैतन्य ने भी अपनी पत्नी की तारीफ का जवाब दिया और लिखा: “थैंक्स सैम”।

