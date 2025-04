वक्फ कानून पर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा… AAP और BJP विधायकों में टकराव, धमकी देने का आरोप

Jammu Kashmir Assembly: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर मंगलवार को भारी हंगामा देखने को मिला. इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच तीखी नोकझोंक हुई. जिसके बाद आम आदमी पार्टी (AAP) और बीजेपी के विधायकों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया. हंगामे के बीच मारपीट की नौबत तक आ गई और एक-दूसरे पर धमकी देने के आरोप भी लगे. इस उथल-पुथल के कारण विधानसभा की कार्यवाही को तीन घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा.

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा में वक्फ अधिनियम पर चर्चा की मांग उठाई. एनसी विधायकों का कहना था कि यह मुद्दा जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए बेहद अहम है और इस पर खुली बहस होनी चाहिए. हालांकि बीजेपी विधायकों ने इस मांग का कड़ा विरोध किया. बीजेपी का तर्क था कि यह मामला पहले से ही केंद्र सरकार के विचाराधीन है और विधानसभा में इसकी चर्चा का कोई औचित्य नहीं है. इसी बीच कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्पीकर द्वारा खारिज किए जाने से माहौल और गरमा गया.

#WATCH | Jammu: AAP MLA Mehraaj Malik gets into a heated argument with PDP MLA Waheed Para inside the J&K legislative assembly. pic.twitter.com/O5AX1MO7ff

