नई दिल्ली: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी के बाद से लगातार मीडिया के सवालों का सामना कर रही रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी तोड़ते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो कह रही हैं कि न्याय व्यवस्था पर उन्हें विश्वास है. मामला कोर्ट में है इसलिए वह चुप है. सच के सामने आने का पूरा भरोसा है. रिया चक्रवर्ती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर अपना छोटा सा वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि ‘मामला कोर्ट में है इसलिए मैं चुप हूं मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. सच के सामने आने का भरोसा है. सत्यमेव जयते.’

गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के लोगों पर अपने बेटे का मानसिक और आर्थिक शोषण करने और उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर करने का आरोप लगाया है. इस मामले में रिया चक्रवर्ती ने भी एग्रेसिव स्टैंड लेते हुए खुद को ना सिर्फ निर्दोष बताया है बल्कि अपने पर लगे सभी आरोपों को भी बेबुनियाद बता दिया है.

First Reaction of #RheaChakroborty :I believe I will get justice, Lots of horrible things being said about me in electronic media, I have immense faith in god and in judiciary,Truth shall prevails "Satymev jayte" Bla Bla

U Have Nothing To say Or Prove Stop Acting #MahaGovtSoldOut pic.twitter.com/ps2fTKT07p

— Kangana Ranaut (@KanganaOffical) July 31, 2020