नई दिल्ली, Republic Day Parade Live Updates: देश इस साल अपना 73वा गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस साल देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत यह गणतंत्र दिवस काफी खास है. गणतंत्र दिवस के मौके पर पहाड़ों से लेकर मैदान तक हर जगह इस त्यौहार की धूम अलग ही देखने को मिल रही है. कोरोना निर्देशों का पालन करते हुए राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड शुरू हो चुकी है.

Seema Bhawani motorcycle team of the Border Security Force (BSF) wow crowds at the Republic Day parade pic.twitter.com/W2K77CvbJX

गणतंत्र दिवस के मौके पर बीएसएफ की सीमा भवानी के नेतृत्व में मोटरसाइकिल नारी शक्ति टीम ने कमाल के करतब दिखाए हैं.

Tableau of UP showcases achievement through skill development &employment via 'One District One Product', based on new micro, small & medium enterprise policy & industrial development policy of the state govt. Development in Kashi Vishwanath corridor also exhibited. #RepublicDay pic.twitter.com/r2eUNtWZv0

उत्तर प्रदेश की झांकी ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ पर आधारित है, प्रदेश की झांकी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की झलक देखने को मिल रही है.

With the theme 'number one in sports', the tableau of Haryana participates in the #RepublicDayParade.

Out of the 7 medals won by India in Tokyo Olympics 2020, Haryana bagged 4. Similarly, in Paralympics 2020, out of the 19 medals won by the country, the players of Haryana got 6. pic.twitter.com/XAMsJyD6nW

— ANI (@ANI) January 26, 2022