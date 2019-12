नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून पारित कराने के बाद अब धर्म का कॉलम बैंकों में भी दिख सकता है. अंग्रेजी अखबार इकनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के अनुसार जल्द ही देश में बैंक अपने केवाईसी (नो योर कस्टमर) सेक्शन में रिलीजन यानी धर्म का कॉलम भी रख सकते हैं. इसकी जरूरत हाल ही में फेमा एक्ट के नियमों में आए बदलावों के मद्देनजर पड़ेगी ताकि इसके एनआरओ (NRO) अकाउंट और होल्डिंग प्रॉपर्टी में धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान हो सके जिसमें मुस्लिम शामिल नहीं होंगे.

क्या होता है NRO अकाउंट

एनआरओ अकाउंट एक ऐसा सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) होता है जिसे जरिके भारत में रहने वाले अप्रवासी भारतीय (NRI) यहां अर्जित की हुई अपनी आय, जैसे किराया, डिविडेंड या विदेशों से मिलने वाली पेंशन का लाभ उठा सकता हैं.

बता दें कि 2018 में ही रिजर्व बैंक ने फेमा (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस) कानूनों में बदलाव कर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) तक ही सीमित है जिनके पास भारत में रहने के लिए लॉंग टर्म वीजा है. ये लोग भारत में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं. इस नियम में नास्तिक, मुस्लिम शरणार्थियों के अलावा भारत के अन्य पड़ोसी देशों जैसे म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत के अल्पसंख्यक शामिल नहीं हैं.

सीताराम येचुरी ने फैसले पर उठाए सवाल

सीताराम येचुरी ने लिखा, बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है, ग्रामीण भत्तों में रिकॉर्ड गिरावट आई है, खाद्य सामग्री पर मंहगाई 10 फीसदी है, राहत सिर्फ बीजेपी वालों को है लेकिन आरएसएस-बीजेपी सरकार की प्राथमिकता क्या है? बैंकों में धर्म का कॉलम केवाईसी में डालना. इस अमानवीय सरकार का यहीं सच है जो भारत के नागरिकों को उनके विश्वास के आधार पर बांटना चाहती है.

Unemployment at 45 year high, record fall in rural wages, food inflation at 10%, bailouts only to cronies of BJP. But the priority of RSS-BJP govt? Religion in Bank KYC! This is the truth of this inhuman regime, which wants to divide Indians on the basis of their faith. https://t.co/Hj8cbr7H3H

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) December 21, 2019