नई दिल्ली. आर्थिक बदहाली झेल रहे यस बैंकं पर आरबीआई ने पांबदी लगा दी. पांबदी के मुताबिक, कोई भी खाताधारक महीने में सिर्फ 50 हजार रुपए की निकासी कर सकेगा. हालांकि, अभी यह पांबदी 1 महीने के लिए लगाई गई है. यस बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई का वित्तीय बाजार पर भी गहरा असर पड़ा. वहीं खाताधारकों में भी खलबली मच गई. इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों को राहत पहुंचाने वाला बयान दिया. उन्होंने कहा कि यस बैंक की खराब स्थिति का खाताधारकों के पैसों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने सभी खाताधारकों को भरोसा देते हुए कहा कि उन सभी का पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि बैंक में जमा सभी राशि पूरी तरह सुरक्षित है. इसलिए खाताधारकों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी इस परेशानी का हल खोजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले कई महीनों से वे बैंक की हालात पर नजर बनाए हैं. इसे सुधारने के लिए आरबीआई ने कई जरूरी कदम भी उठाए हैं.

बता दें कि यस बैंक पर पांबदी की बात सामने आते ही खाताधारकों में हड़कंप मच गया. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी. लोग कई जगहों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं. वहीं कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने भी नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on #YesBank: I want to assure all the depositors that their money is safe, I am constantly in touch with the Reserve Bank of India (RBI). The steps that are taken are in the interest of the depositors, the bank & the economy. pic.twitter.com/t48fmk07vw

— ANI (@ANI) March 6, 2020