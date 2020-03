नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यस बैंक पर 50 हजार रुपए की निकासी की पाबंदी के बाद देश की राजनीति में भी हलचल तेज है. कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम चीफ असदद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट में भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा ‘ नो यस बैंक. नरेंद्र मोदी और उनके आइडियाज ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है.’

मनमोहन सिंह सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा ‘ भाजपा 6 साल से सत्ता में है, वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित और विनियमित करने की उनकी क्षमता उजागर होती जा रही है. पहले पीएमसी बैंक, अब यस बैंक. क्या सरकार बिल्कुल भी चिंतित है? क्या वो अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है? क्या लाइन में कोई तीसरा बैंक है?’

उत्तर प्रदेेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा ‘ क्रोनॉलोजी समझिए: पहले गरीबों का खाता खुलवाया गया फिर उनका पैसा जमा करवाया गया, नोटबंदी में सबका पैसा बैंक पहुंचाया गया फिर वहां से निकालकर अमीर दोस्तों के साथ बांटकर खाया गया फिर उन्हें फुर्र करवाया गया और जब लोग अपना पैसा निकालने बैंक गये तो YES की जगह NO का ठेंगा दिखाया गया.

यस बैंक पर आरबीआई की पाबंदी को लेकर एआईएमआईएम नेता असदु्द्दीन ओवैसी ने कहा कि जैसे पहले आईएलएफएस और दीवान जैसी गैर बैंक कंपनियां बिखरती अर्थव्यवस्था के बोझ का शिकार हुईं. फिर महाराष्ट्र जैसे अमीर राज्य में एक कोऑपरेटिव बैंक, पीएमसी बैंक फेल हो गई.

