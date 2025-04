RBI Cut Repo Rate: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ का टेंशन देने के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने बड़ा फैसला किया है। बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इसके बाद यह घटकर 6% हो गया है।

#WATCH | Mumbai | RBI Governor Sanjay Malhotra says, ” The MPC (Monetary Policy Committee) voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6 % per cent with immediate effect.”

रेपो रेट घटने से होम, ऑटो जैसे लोन्स सस्ते होंगे। इसपर बैंक कम ब्याज दर लेगी। ब्याज दर कम होने से डिमांड बढ़ेगी। ज्यादा निवेश होने से इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। | RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि MPC की बैठक में सर्वसम्मिति से रेपो रेट को घटाने का फैसला लिया गया। ट्रेड फ्रिक्शन की वजह से वैश्विक ग्लोबल ग्रोथ पर असर पड़ा है, इससे डोमेस्टिक ग्रोथ में बाधा आएगा।

#WATCH | Mumbai | RBI Governor Sanjay Malhotra says, “First and foremost, uncertainty in itself dampens growth by affecting investment and spending decisions both of businesses and households. Second, the dent on global growth due to trade frictions will also impede domestic… pic.twitter.com/jS4K6iLNma

— ANI (@ANI) April 9, 2025