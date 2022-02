नई दिल्ली, Ravish Tiwari Passes Away द इंडियन एक्सप्रेस के चीफ ऑफ नैशनल ब्यूरो पत्रकार रवीश तिवारी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं. कैंसर की बीमारी से पीड़ित रवीश की मृत्यु पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने शोक जताया है.

इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का 40 साल की उम्र में निधन हो गया. रवीश वर्ष 2020 से ही कैंसर से लड़ रहे थे जहां अंत में वह ये लड़ाई हार गए. उनके परिवार में उनकी पत्नी, भाई और माता-पिता हैं.

रवीश तिवारी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी हस्तियों ने शोक जताया है. पीएम ने ट्वीट के द्वारा अपना दुख व्यक्त किया. ट्वीट कुछ इस प्रकार था, ‘तक़दीर ने बहुत जल्द ही रवीश को हमसे छीन लिया. मीडिया की दुनिया में एक चमकते नाम का अंत हो गया. उनकी हर रिपोर्ट काफी अच्छी लगती थी. अंतर्दृष्टिपूर्ण होने के साथ-साथ वह काफी नम्र स्वभाव के भी थे. उनके सभी स्वजनों को मेरी संवेदना.’

Destiny has taken away Ravish Tiwari too soon. A bright career in the media world comes to an end. I would enjoy reading his reports and would also periodically interact with him. He was insightful and humble. Condolences to his family and many friends. Om Shanti.

