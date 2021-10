राजस्थान. RAS Exam राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2021 की परीक्षा के आयोजन के दौरान एक गार्ड द्वारा महिला परीक्षार्थी के टॉप की स्लीव काटने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (National Women Commission) ने संज्ञान लिया है। दरसल यह मामला NCW के सामने तब आया जब यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. यह महिला राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2021 की परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र में पहुंची थी जहाँ पर गार्ड ने चेकिंग के दौरान उनकी टीशर्ट की आस्तीन काटी थी.

इस घटना से राजस्थान लोक सेवा आयोग के परीक्षा इंतेज़ाम पर सवाल खड़े होते है.इस घटना पर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर महिलाओं के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए जिमेदार लोगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं आयोग ने पत्र की एक कॉपी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी भेजी है।

@NCWIndia has taken cognisance of the incident. Chairperson @sharmarekha has written to Chief Secretary, Rajasthan to take strict action against those responsible. NCW has also sought an explanation as to why no female guard was deputed for checking the female candidates. https://t.co/GS65FT9Y00

