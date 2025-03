बेंगलुरु/नई दिल्ली. कन्नड़ एक्ट्रेस और डीजीपी रामचंद्र राव की बेटी रान्या राव को आर्थिक अपराधों से जुड़ी विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा रान्या पर लगे आरोप बहुत गंभीर हैं लिहाजा उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा. उधर रान्या ने DRI के अतिरिक्त महानिदेशक को पत्र लिखकर खुद को निर्दोष बताया है और आरोप लगाया है कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है. डीआरआई ने अदालत में बताया है कि कर्नाटक पुलिस के प्रोटोकॉल अफसर रान्या की मदद कर रहे थे. इसके बाद इस केस के तार रान्या के डीजीपी पिता से जुड़ गये हैं और उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है.

Ramachandra Rao, DGP of Karnataka State Police Housing Corporation sent on compulsory leave; KV Sharath Chandra, Additional Director General of Police, Recruitment, is placed in Concurrent Charge of the post of Chairman & Managing Director, Karnataka State Police Housing &… pic.twitter.com/xUGxuJYdkd

