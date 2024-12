नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ़्ती की बेटी इल्तिजा ने ऐसा बयान दिया है, जिससे देश में बवाल शुरू हो गया है। महबूबा की बेटी ने राम के नाम पर अपने विवादित बयान से सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में मुस्लिम बच्चों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर उन्होंने रोष प्रकट किया और बिगड़े बोल बोले।

सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इल्तिजा ने लिखा है कि राम को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि भगवान राम को असहाय होकर देखना चाहिए कि नाबालिग मुस्लिम लड़कों को केवल इसलिए चप्पलों से पीटा जाता है क्योंकि वे उनका नाम जपने से इनकार करते हैं। हिंदुत्व एक ऐसी बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को पीड़ित किया है और भगवान के नाम को कलंकित किया है।

Ram the deity must hang his head in shame & watch helplessly as minor Muslim boys are whacked with chappals only because they refuse to chant his name. Hindutva is a disease thats afflicted millions of Indians & sullied a Gods name. https://t.co/NPpUBdYs2m

— Iltija Mufti (@IltijaMufti_) December 7, 2024