उत्तर प्रदेश. लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में हर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, यह मामला रोज़ नए मोड़ ले रहा है. बता दें कि बीते दिनों लखीमपुर खीरी में भाजपा नेता के बेटे ने किसानो को गाड़ी से रौंद दिया था, जिसमें 8 किसानों की मौत हो गई थी. अब इस मामले से यूपी की सियासत गरमा गई है. इस हिंसा के चलते कुछ लोगों ने कथित तौर पर कई भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी. अब इस मामले पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ( Rakesh Tikait on BJP workers lynching ) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. राकेश टिकैत ने कहा कि वे उन लोगों को दोषी नहीं मानते हैं जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है.

शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी हिंसा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की लिंचिंग को वह गलत नहीं मानते, उन्होंने कहा कि वह एक्शन का रिएक्शन था, उसके पीछे कोई साजिश नहीं थी, इसलिए हम उसे गलत नहीं मानते हैं.

#WATCH | "That was the reaction to the action. There was no planning involved and that doesn't amount to murder," says BKU leader Rakesh Tikait on the killing of three BJP workers during the Lakhimpur Kheri violence pic.twitter.com/se2NViuu2Z

