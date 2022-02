नई दिल्ली. Budet 2022 लोकसभा में कल यानि 1 फ़रवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया था, जिसके बाद आज संसद में बजट को लेकर चर्चा होनी थी. केंद्र सरकार के बजट पर बोलते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun kharge) ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है, युवा इधर-उधर भटक रहे है, बेरोज़गार घूम रहे है, लेकिन सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun kharge) ने कहा की आज कारखाने बंद हो रहे है, क्योकि निवेश नहीं आ रहा है. सरकारी नौकरियां दिन-प्रतिदिन घट रही है, लेकिन सरकार को देश के भविष्य से कोई मतलब नहीं है.

Widespread unemployment is prevalent in the country. Youths are in distress because big factories are shutting down, investment is not coming, and the number of govt jobs is shrinking: Leader of Opposition in Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/ZZfezsHimW

