जयपुर, Earthquake in jaipur राजस्थान की राजधानी जयपुर में लोगों ने आज सुबह-सुबह 8.01 बजे भूकंप के हलके झटके महसूस किए. कई लोगों के घरों में भूकंप के चलते दीवारों पर हलकी दरार आई हैं. वहीँ रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.8 दर्ज की गई है, जो खतरे की सीमा से बहार है. इस कम तीव्रता वाले भूकंप में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

An earthquake of magnitude 3.8 occurred 92km northwest of Jaipur, Rajasthan at around 8.01 am today, as per National Center for Seismology. pic.twitter.com/AM2reScGrf

