सामने आया राजा-सोनम का Wedding Card, लाल जोड़े में भी बना रही थी पति की हत्या का प्लान? वीडियो देख खुद ही लगा लेंगे अंदाजा

Sonam Raghuvanshi: हनीमून पर इंदौर से शिलांग गए राजा और सोनम के मामले ने देशभर के आदमियों को दहशत में डाल दिया है। दिलचस्प बात ये है कि, शादी के कुछ ही दिन बाद पति की बेरहमी से हत्या करवा दी गई। हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी पर है। पुलिस ने इस बात का दावा किया कि, सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की सुपारी दी थी। इस मामले में पुलिस ने राजा की पत्नी सोनम समेत 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीँ अब राजा और सोनम की शादी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

इतना ही नहीं इस दौरान इन दोनों की शादी का कार्ड भी सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीँ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमे शादी के मंच पर राजा और सोनम एक साथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। सोनम ने हैवी ज्वैलरी पहनी थी। लाल जोड़े में सोनम खूबसूरत दुल्हन की तरह लग रही थीं। दूल्हे के गेटअप में राजा भी अच्छे लग रहे थे। दोनों एक परफेक्ट कपल लग रहे थे, लेकिन तभी घरवालों को ऐसा झटका लगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।

Man, just look at his face — so full of hope, happy with the marriage, while the bride clearly didn’t feel the same. Why is it so hard to just say no instead of ruining a life later? Justice must be served for Raja. 💔#SonamRaghuvanshi | #IndoreCouple | #rajaraghuvanshi pic.twitter.com/eTrlZPvV3L

