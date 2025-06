Raja Raghuvanshi murder case: राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक और खुलासा हुआ है कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी राज कुशवाह सोनम रघुवंशी को दीदी कहकर बुलाता था। इतना ही नहीं सोनम रघुवंशी राज कुशवाह को राखी भी बांधती थी। इन दोनों पर किसी को कोई शक नहीं थ। क्योंकि पूरी दुनिया में भाई- बहन का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है।

बता दें, राजा रघुवंशी मर्डर केस की देशभर में चर्चा हो रही है। इस बीच राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के भाई ने मीडिया के सामने अपनी बातें रखीं। इस दौरान हत्यारिन सोनम के भाई ने कहा कि राज कुशवाहा 24 घंटे सोनम को दीदी-दीदी बोलते रहता था। वह अक्सर हमारे घर आया जाया करता था। इतना ही नहीं वो खुद तीन साल तक खुद मेरे साथ बैठकर राखी बंधवाया है।

#WATCH | Indore, MP: At the residence of Raja Raghuvanshi, Sonam Raghuvanshi's brother Govind says "Raj Kushwaha always used to call her 'Didi'. For the last three years, Sonam has been tying a rakhi to Raj Kushwaha…" pic.twitter.com/GUuwXwFp5p

— ANI (@ANI) June 11, 2025