हत्यारी सोनम को मिली मौत से भी बड़ी सजा, अब मिलेगा राजा रघुवंशी की आत्मा को सुकून, भाई का ये Video रुला देगा

Raja Raghuvanshi murder case:राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इस बीच सोनम रघुवंशी के भाई ने सोनम से सारे रिश्ते खत्म करने की बात कही है। मिडिया से बात करते हुए सोनम रघुवंशी के भाई ने कहा कि “सोनम ने खुद को दोषी नहीं माना है। उससे कोई संपर्क नहीं हुआ है हमने उससे सभी संबंध तोड़ लिए हैं हम राजा रघुवंशी की ओर से लड़ेंगे। वहीं सोनम के भाई ने एक और बड़ा खुलासा किया है जिसमे उन्होने इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी राज कुशवाह सोनम रघुवंशी को दीदी कहकर बुलाता था। इतना ही नहीं सोनम रघुवंशी राज कुशवाह को राखी भी बांधती थी। इन दोनों पर किसी को कोई शक नहीं था। क्योंकि बहन का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है।

#WATCH | Raja Raghuvanshi murder case | In Indore (MP), Sonam Raghuvanshi’s brother Govind says, “Sonam has not considered herself guilty. There has been no contact…We have severed all ties with her…We will fight on behalf of Raja (Raghuvanshi)…” pic.twitter.com/B0sPoo8lKz

— ANI (@ANI) June 11, 2025