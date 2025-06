Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या की जांच लगातार जारी है। इस बीच, हत्या के मामले में गिरफ्तार राज कुशवाह और सोनम रघुवंशी को शनिवार (21 जून) को शिलांग कोर्ट में पेश किया गया। इस दरम्यान पुलिस ने दोनों आरोपियों की रिमांड की मांग नहीं की, जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मेघालय पुलिस उनसे डरती है?

राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने कहा, “मुझे समझ में नहीं आता कि पुलिस मेघालय में उनकी 8 दिन की रिमांड क्यों नहीं बढ़ा सकी, जिसका पर्यटन इन लोगों ने पूरी तरह से बदनाम और बर्बाद कर दिया। राज ने अभी तक यह नहीं बताया है कि उसने हत्या क्यों की?”

राजा के भाई सचिन ने आगे कहा, ‘पंद्रह-बीस हजार कमाने वाला राज चाहता तो सोनम के साथ पहले भी फरार हो सकता था। उन्हें राजा को क्यों जान से मारना पड़ा? क्या मेघालय पुलिस उनसे डरती है? क्या वे इतने बड़े गैंगस्टर हैं? मुझे यह सब समझ में आ रहा। नार्को टेस्ट की मांग करते हुए मेरी भिखारियों जैसी हालत हो गयी है।’

#WATCH | Indore, Madhya Pradesh | Raja Raghuvanshi's brother Sachin Raghuvanshi says, "The Meghalaya Police… couldn't even increase their remand from eight days. Raj is yet to reveal why he committed the murder. If Raj wanted, he could have run away with Sonam earlier. Why did… https://t.co/LQ110CuJRc pic.twitter.com/ERw2DJHULK

