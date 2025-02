जय श्री राम बोलते हुए राम मंदिर पहुंचा राहुल का खास नेता, तस्वीरें देख बीजेपी वाले बोले- वाह जी वाह

नई दिल्ली/प्रयागराज/अयोध्या। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त धार्मिक यात्रा पर हैं। सिंघवी पहले प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पहुंचे। यहां उन्होंने संगम पर स्नान किया। इसके बाद वो लेटे हनुमान मंदिर पहुंचे और दर्शन-पूजन किया।

प्रयागराज में संगम स्नान के बाद अभिषेक मनु सिंघवी सीधे अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राम मंदिर दर्शन की तस्वीरें शेयर की हैं।

Had the divine privilege of visiting Shri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya and offering my prayers during the morning aarti today. May Bhagwan Shri Ram bless our nation with peace, harmony, and prosperity.

जय श्री राम! pic.twitter.com/ZXdL6lWBCh

