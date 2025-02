भारत की बेज्जती कर खिलखिला रहे थे राहुल, DFI के प्रेसिडेंट ने समझा दिया ड्रोन का पूरा गणित, सांसद ने पकड़ा माथा

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का चीनी प्रेम छुपाए नहीं छुपता। अब उन्होंने एक नया विवाद मोल ले लिया है। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोसेट किया, जिसमें उन्होंने प्रतिबंधित चीनी ड्रोन को उड़ाया। इस वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि भारत को एक “मजबूत उत्पादन आधार” की आवश्यकता है ताकि ड्रोन जैसी तकनीक का उत्पादन किया जा सके। “खोखले शब्दों” से कुछ हासिल नहीं होगा।

दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार एक्स पर एक ट्वीट किया, “ड्रोन सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत औद्योगिक प्रणाली से उत्पन्न एक बॉटम-अप इनोवेशन है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से पीएम मोदी इसे समझने में विफल रहे हैं। जब वह एआई पर ‘टेलीप्रॉम्प्टर’ भाषण देते हैं, तो हमारे प्रतिद्वंद्वी नई तकनीकों में महारत हासिल कर रहे हैं। भारत को खोखले शब्दों की नहीं, बल्कि एक मजबूत उत्पादन आधार की जरूरत है। गांधी ने वीडियो में यह भी दावा किया कि भारत ड्रोन के अंदर इस्तेमाल होने वाले किसी भी पुर्जे का निर्माण नहीं करता है और न ही हम ऑप्टिक्स को समझते हैं।

Drones have revolutionised warfare, combining batteries, motors and optics to manoeuver and communicate on the battlefield in unprecedented ways. But drones are not just one technology – they are bottom-up innovations produced by a strong industrial system.

