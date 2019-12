नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मेक इन इंडिया तंज राजनीतिक तूल पकड़ गया. बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी की मांग की तो राहुल ने इनकार तो किया ही साथ ही कहा कि उनके पास एक वीडियो है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली को रेप कैपिटल कहा है. राहुल गांधी ने वीडियो को ट्वीट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की. यानी अब कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से माफी की मांग कर रही हैं.

कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो वीडियो ट्वीट किया वह साल 2014 से पहले कांग्रेस सरकार के दौरान की है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी बतौर विपक्षी नेता दिल्ली में हुए निर्भया रेप को लेकर सरकार घेर रहे थे. पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो में दिल्ली को रेप कैपिटल कहा.

राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की. उन्होंने कहा ” पूर्वोत्तर भारत जलाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद करने के लिए और इस बयान जो मैं शेयर कर रहा हूं, इन सभी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी माफी मांगें.

Modi should apologise.

1. For burning the North East.

2. For destroying India’s economy.

3. For this speech, a clip of which I'm attaching. pic.twitter.com/KgPU8dpmrE

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 13, 2019