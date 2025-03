राहुल गांधी ने संसद में प्रियंका का मुँह दबाया, ओम बिरला भड़के और दी नसीहत, कहा— बहन-भाई का रिश्ता…

नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को सदन में आचरण और व्यवहार को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सलाह दी। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सदन की गरिमा और परंपराओं का पालन करें।

लोकसभा अध्यक्ष ने शून्यकाल के दौरान कहा, “यह आवश्यक है कि सभी सदस्य सदन की गरिमा और शालीनता बनाए रखें। हाल के दिनों में कुछ घटनाएं संज्ञान में आई हैं, जो संसदीय परंपराओं और उच्च मानकों के अनुरूप नहीं हैं।” उन्होंने विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष से अपील की कि वे नियम 349 के तहत संसदीय मर्यादा का पालन करें। ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा में कई बार परिवार के सदस्य एक साथ निर्वाचित हुए हैं, लेकिन सभी से उम्मीद की जाती है कि वे नियमों के अनुसार आचरण करें। उनकी इस टिप्पणी के दौरान राहुल गांधी सदन में मौजूद थे।

इस मुद्दे को लेकर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो साझा किया। वीडियो में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बहन और सांसद प्रियंका गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इसी संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को संसदीय शिष्टाचार की याद दिलाई।मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा अध्यक्ष को विपक्ष के नेता को बुनियादी संसदीय मर्यादा का पाठ पढ़ाना पड़ा। कांग्रेस ने उन्हें इस पद पर बैठाया है, जो हैरान करने वाला है।”

It is disgraceful that the Lok Sabha Speaker has to remind Rahul Gandhi, the Leader of Opposition, about basic parliamentary decorum. The fact that Congress has imposed this puerile man upon us is truly unfortunate. pic.twitter.com/B8BKoFgYWt

— Amit Malviya (@amitmalviya) March 26, 2025