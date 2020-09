नई दिल्ली: जेईई-नीट और एसएससी परीक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि युवा नौकरी चाहते हैं, खाली नारे नहीं. राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया है. राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा ‘मोदी सरकार भारत के भविष्य को खतरे में डाल रही है. अहंकार उन्हें जेईई-नीट उम्मीदवारों की वास्तविक चिंताओं के साथ-साथ एसएससी और अन्य परीक्षा देने वालों की मांगों की अनदेखी करवा रहा है.’ कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि नौकरी दो, खाली नारे नहीं.

गौरतलब है कि करीब गैर बीजेपी शासित 7 राज्यों की सरकारें और कई लाख बच्चे कोरोना और बाढ़ के चलते नीट-जेईई मेन्स और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. हालांकि विरोध के बावजूद सरकार ने परीक्षाओं को कराने का फैसला लिया है जिसके बाद मंगलवार से जेईई मेन्स की परीक्षा का आयोजन शुरू हो गया.

Modi Govt is jeopardising India's future.

Arrogance is making them ignore the genuine concerns of the JEE-NEET aspirants as well as the demands of those who took SSC and other exams.

Give jobs, not empty slogans.#SpeakUpForSSCRailwayStudents

