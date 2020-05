नई दिल्ली. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को अब लॉकडाउन खोलने की योजना बनाने की जरूरत है जिसमें कांग्रेस अपनी ओर से सहयोग देने के लिए तैयार है. राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ, ठीक हुआ लेकिन अब हमें हालात से बाहर निकलने की जरूरत है. कांग्रेस के पू्र्व अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र को राज्यों की सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए. अब समय है कि बंद अर्थव्यवस्था को फिर शुरू किया जाए.

राहुल गांधी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार सरकार लॉकडाउन को खोलना चाहती है तो पहले उसे लोगों के दिमाग में बैठे डर को दूर भगाना होगा और आत्मविश्वास दिलाना होगा. राहुल गांधी ने कहा कि इस समय सरकार को कांग्रेस की न्याय योजना के आइडिया पर देश के 50 फीसदी गरीबों के घर में आर्थिक मदद देनी चाहिए. राहुल गांधी ने आगे कहा कि रोजगार देने वालों को ध्यान रखना भी जरूरी है, ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे नौकरियां भी बची रहें और लोगों को वेतन भी मिलता रहे.

राहुल गांधी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को शुरू करने की जरूरत है वरना इसका बड़ा नुकसान भविष्य में हो सकता है. वहीं राहुल गांधी ने कहा कि जो जोन राष्ट्रीय स्तर पर लाल, हरा और नारंगी में बंटे हैं वे जोन राज्य स्तर पर बनने चाहिए. कांग्रेस शाषित राज्यों के सीएम कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर रेड जोन हैं वो असल में ग्रीन जोन है. राहुल गांधी ने कहा कि देश में जो जोन बनाएं जा रहे हैं वे जिले के DM और राज्य CM के आधार पर बनने चाहिए जिसकी जानकारी उनके पास है.

