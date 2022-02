पंजाब. Punjab Election 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने लगभग अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. सभी जानना चाहते है कि आखिर पार्टी इस बार किसे अपना सीएम उम्मीदवार घोषित करती है. पार्टी के सीएम चेहरे को लेकर पहले खबरें सामने थी कि पार्टी 2 फ़रवरी को अपने उम्मीदवार का नाम सबके सामने रखेगी, हलाकि अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसको लेकर एक खुलासा किया है और कहा है कि वे 6 फ़रवरी को कांग्रेस नेता राहुल गाँधी से मुलाकात करेंगे और उसी दिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पंजाब के सीएम चेहरे की आधिकारिक घोषणा करेंगे।

CM candidate will be announced on February 6. I will be with RahuI Gandhi on that day: Punjab CM Charanjit Singh Channi in Sri Chamkaur Sahib #PunjabElections2022 pic.twitter.com/FVQy1U3T3B

— ANI (@ANI) February 3, 2022