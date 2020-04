Rahul Gandhi Conversation With Dr Raghuram Rajan: कोरोना वायरस के भारत में तेजी से बढ़ते संक्रमण के चलते पिछले एक महीने से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है. लॉकडाउन का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है और जीडीपी की गति पूरी तरह से थम गई है. अर्थव्यवस्था के लिए सामने आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी गुरुवार यानी आज 30 अप्रैल 2020 को पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के साथ चर्चा कर रहे हैं. राहुल गांधी ने रघुराम राजन से अपनी चर्चा के दौरान लॉक़ाउन, अर्थव्यवस्था और गरीब कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं.

राहुल गांधी से चर्चा करते हुए पूर्व आरबीआई रघुराम राजन ने कहा कि हमें कोरोना संकट काल को एक अप्रत्याशित घटना के तौर पर देखना होगा. हमें अपने पारंपरिक ढांचे को तोड़ते हुए स्थिति को संभालना होगा. हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे पास एक नहीं बल्कि कई संसाधन मौजूद हैं. हमारी क्षमताएं सीमित हैं इसलिए हमें अपनी प्राथमिक्ताएं तय करनी होगी. हमें ये भी तय करना होगा कि हम किस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था को साथ लेकर चल सकते हैं ताकि जब भी अर्थव्यवस्था खुले तो वो अपने पैरों पर चलने लायक हो.

राहुल गांधी से चर्चा के दौरान पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि इस वक्त गरीबों की मदद करना जरूरी है, जिसके लिए सरकार को करीब 65 हजार करोड़ रुपए खर्च करने होंगे. राजन ने कहा कि शक्तिहीन लोगों को शक्तिशाली नेता अच्छा लगता है, हम एक विभाजित समाज के साथ कहीं नहीं पहुंच सकते हैं. रघुराम राजन बोले कि आज स्वास्थ्य, नौकरी के लिए अच्छी व्यवस्था करने की जरूरत है. राहुल गांधी के ग्लोबल आर्थिक सिस्टम से जुड़े सवाल पर पूर्व आरबीआई गवर्नर ने कहा कि लोगों के पास नौकरी नहीं है, जिनके पास नौकरी पास नौकरी है उनको आगे की चिंता है, आय का असमान वितरण हो रहा है अवसरों का सही वितरण करना होगा.

