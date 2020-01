जयपुर. राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोद ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी लेकिन इसके उलट पिछले साल 1 करोड़ युवाओं ने अपनी नौकरी खो दी. राहुल गांधी ने आगे कहा कि जहां भी पीएम मोदी जाते हैं सीएए- एनआरसी के मुद्दे पर बात करते हैं लेकिन सबसे बड़ी परेशानी बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं बोलते.

जयपुर में कांग्रेस की आक्रोश रैली में लोगों को संबोधित कर रहे राहुल गांधी ने आगे कहा कि पहले हम चीन से भारत की तुलना करते थे लेकिन दुखद है अब हम पीछे छूट गए हैं. जबकि पूरी दुनिया जानती है कि सिर्फ भारत का युवा ही चीन की टक्कर ले सकते हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी ने कहा कि पहले विश्व में भारत को भाईचारा, एकता और प्रेम वाला देश कहा जाता था जबकि पाकिस्तान अपनी नफरत की वजह से जाना जाता था. लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की तस्वीर बिगाड़ दी है. दुनिया में आज भारत रेप कैपिटल माना जाने लगा है.

Rahul Gandhi: The reputation&image that India had in the world was that it is a country of brotherhood,love&unity, while Pakistan was known for hatred and divisiveness. This image of India has been damaged by Narendra Modi. Today, India is considered as rape capital of the world. pic.twitter.com/4Ua5bJBE3C

