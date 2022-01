पंजाब. Punab Election 2022 चुनाव आयोग ने आज पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की डेट को 14 से बदलकर 20 कर दिया है. चुनाव आयोग ने यह फैसला सभी राजनीतिक दलों की मांग के बाद किया है. वही चुनाव से पहले पंजाब में दल-बदल की राजनीती जारी है. प्रदेश में फिरोजपुर देहात से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशु बांगड़ ने पार्टी से इस्तीफा दिया है. बता दे AAP ने आशु बांगड़ को पहले फिरोजपुर देहात से सीट आवंटित कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनका पार्टी से जाना, aap के लिए चिंता का विषय है.

पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आशु बांगड़ ने पंजाब में पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि पंजाब में राघव चड्ढा के अलावा और कोई नेता यहां नहीं है. मैंने बड़ी ही ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया, लेकिन अब पार्टी में वॉलंटियर की आवाज को दबाया जा रहा है. आशु बांगड़ ने कहा कि पंजाब में लीडरशिप को इग्नोर किया जा रहा है.

AAP's Ferozepur Rural candidate Ashu Banger has resigned alleging that @AAPPunjab is being run from Delhi and has an anti-farmer stand.

The fight has always been of Punjabiyat Vs Opportunists who are here just to mint money and plunder Punjab! pic.twitter.com/MdsFBPQeDv

