पंजाब. Charanjeet singh channi पंजाब विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिनों का समय बचा हुआ है. जैसे-जैसे प्रदेश में वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे है, वैसे-वैसे नेताओ के बीच जुबानी जंग और तेज हो रही है. इसी सिलसिले में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjeet singh channi ) ने आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे भगवंत मान पर निशाना साधा है. उन्होंने बठिंडा में कहा कि भगवंत मान एक शराबी व्यक्ति है और उन्होंने तीन साल में 12वीं पास की है. ऐसे व्यक्ति को पंजाब की कमान दें सकते है. बता दें इससे पहले सीएम चन्नी ने मोगा की रैली से भी भगवंत मान पर हमका किया था और उन्हें बेशर्म बताया था.

Bhagwant Mann (AAP's Punjab CM candidate) is a drunkard and illiterate person. He passed 12th class in three years. How can we give command of Punjab to such a person?: Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi in Bathinda (16.02)#PunjabElections2022 pic.twitter.com/i0NO42KVLk

