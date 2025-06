Pune Daund Train Fire: महाराष्ट्र के पुणे जिले में सोमवार सुबह चलती डीईएमयू (डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) ट्रेन के शौचालय में आग लग गई, जिससे यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। दौंड में रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना सुबह करीब आठ बजे पुणे जिले के यवत के पास हुई।

उन्होंने बताया कि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि घटना के सिलसिले में मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दौंड-पुणे डीईएमयू ट्रेन में एक यात्री ने कथित तौर पर बीड़ी पीकर ट्रेन के शौचालय के पास कूड़ेदान में फेंक दी। अधिकारी ने बताया, “घटना सुबह करीब आठ बजे हुई। डिब्बे में कागज और अन्य कचरा था, जिसने आग पकड़ ली और इसके बाद शौचालय से धुआं निकलने लगा।

Pune, Maharashtra: A sudden fire broke out in one of the coaches of a DEMU train traveling from Daund to Pune. The blaze quickly engulfed a significant portion of the coach. No injuries were reported and all passengers are safe. The cause of the fire is yet to be determined pic.twitter.com/Su5RWZ79hp

