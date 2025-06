Pune Bridge Collapse: पुणे के मावल तालुका में एक बड़ा हादसा हुआ है। मावल तालुका के तलेगांव दाभाड़े शहर के पास प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुंडमाला में इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना पुल ढह गया। इससे बड़ा हादसा हुआ है। आशंका है कि हादसे में तकरीबन 25 से 30 लोग बह गए हैं। स्थानीय विधायक सुनील शेलके ने ‘टीवी 9 मराठी’ न्यूज चैनल को बताया कि 6 लोगों की मौत हुई है।

घटना के बाद नदी में बहे पर्यटकों को बचाने के लिए बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं। पर्यटकों को बचाने की हर संभव कोशिश जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त पर्यटकों के साथ छोटे बच्चे भी थे। इस घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी है।

#WATCH | Pune, Maharashtra | A bridge collapsed on the Indrayani River, near Kundamala village, under the Pimpri-Chinchwad Police station. 10 to 15 people feared trapped. 5 to 6 people have been rescued. More details awaited: Pimpri Chinchwad Police https://t.co/CiYAnNDiyS pic.twitter.com/g0jm7QE9Xv

— ANI (@ANI) June 15, 2025