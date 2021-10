मुंबई. करवा चौथ जा चूका है, लेकिन फिर भी डाबर के करवा चौथ के विज्ञापन ( Dabur Lesbian Advt ) पर विवाद अभी भी जारी है. विज्ञापन पर हुए विवाद के बाद डाबर ने यह विज्ञापन ही हटा दिया है. विज्ञापन में एक समलैंगिक जोड़े को करवा चौथ मनाते हुए देखा जा सकता है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. लोगों का कहना है कि इस विज्ञापन में हिन्दू धर्म का मज़ाक बनाया गया है. अब डाबर के विज्ञापन हटाने से अभिनेत्री पूजा भट्ट ( Pooja Bhatt reaction on Dabur advt ) भड़क गई हैं, उन्हपने डाबर को टारगेट करते हुए ट्वीट किया.

Fem's Karwachauth campaign has been withdrawn from all social media handles and we unconditionally apologise for unintentionally hurting people’s sentiments. pic.twitter.com/hDEfbvkm45

डाबर के करवा चौथ के मौके पर एक ख़ास विज्ञापन रिलीज़ किया, जिसमें दो महिलाओं को करवा चौथ मनाते हुए देखा जा रहा है. यह एक समलैंगिक जोड़ा है. इसमें एक महिला ने दूसरे महिला के लिए करवा चौथ व्रत रखा है. इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया, जिसके बाद कम्पनी यह विज्ञापन हटाते हुए लोगों से उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए माफ़ी भी मांगी है.

बस यही करते रहो.. slam,bam,ban! So much for being the ‘Mother’ of democracy! Pity a giant like #Dabur refused to stand behind their AD. While I don’t endorse a fairness cream in principal I reserved my comment as they attempted to celebrate Inclusivity & #PRIDE So why hide now? https://t.co/avzq1XafgW

— Pooja Bhatt (@PoojaB1972) October 26, 2021