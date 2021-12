नई दिल्ली. तीन कृषि कानूनों की वापसी को लेकर 1 साल से आंदोलन कर रहे किसान मांग पूरी होते ही आंदोलन खत्म कर घर वापसी करने लगे हैं. किसानों ने दिल्ली की सीमाओं से हटने की 11 दिसंबर की तारीख तय की थी. आज दिल्ली के ग़ाज़ीपुर, टिकरी व सिंघु बॉर्डर से किसान अपने टेंट-तम्बू उखाड़ सामान लेकर घर जाने लगे हैं लेकिन रास्ता खुलने में अभी थोड़ा समय लग सकता है.

Protesting farmers take down their tents at Ghazipur border (Delhi-UP border) as they prepare to return to their homes following the announcement of the suspension of their year-long protest. pic.twitter.com/mSAWOc2WOz

— ANI UP (@ANINewsUP) December 11, 2021