नई दिल्ली. Prime Minister Narendra Modi – प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की दो नवीन ग्राहक-केंद्रित पहल शुरू करने वाले हैं। प्रधान मंत्री कार्यालय के अनुसार, पीएम मोदी शुक्रवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहल की शुरुआत करेंगे। पीएमओ ने एक विज्ञप्ति में कहा, “ये पहल आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना हैं।”

विशेष रूप से, आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है। यह उन्हें भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है।

पीएमओ ने कहा, ‘निवेशक आसानी से आरबीआई के साथ अपना सरकारी प्रतिभूति खाता मुफ्त में खोल सकेंगे और उसका रखरखाव कर सकेंगे।

At 11 AM tomorrow, 12th November, two innovative customer centric initiatives of RBI would be launched. They are:

RBI Retail Direct Scheme.

Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme.

These schemes will benefit several of our citizens. https://t.co/rWbgXeU7DM

— Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2021