सऊदी अरब पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, क्राउन प्रिंस ने भेजे F-15 लड़ाकू विमान, मोदी की हुई दिल छू लेने वाली खातिरदारी, देखें Video

Narendra Modi Saudi Arabia F15 Fighter jet: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे. उनकी आगवानी के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक खास संदेश दिया. जब प्रधानमंत्री के विमान को रॉयल सऊदी एयर फोर्स के एफ-15 लड़ाकू विमानों ने सऊदी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही सुरक्षा घेरे में लिया. भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस स्वागत को “विशेष सम्मान” करार दिया और इसे दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का प्रतीक बताया.

🇮🇳-🇸🇦 friendship flying high!

As a special gesture for the State Visit of PM @narendramodi, his aircraft was escorted by the Royal Saudi Air Force as it entered the Saudi airspace. pic.twitter.com/ad8F9XGmDL

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) April 22, 2025