नई दिल्ली . 73rd Republic Day राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत को 73वे गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले संबोधित किया हैं. उन्होंने कहा कि

”73वे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीय लोगों को मेरी हार्दिक बधाई! यह उत्सव हम सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने वाली भारतीयता का गौरव है. वर्ष 1950 में आज ही के दिन हम सब की इस गौरवशाली पहचान को औपचारिक स्वरूप प्राप्त हुआ था. ”

उन्होंने आगे कहा कि ” हर वर्ष हम गणतंत्र दिवस के दिन अपने गतिशील लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय एकता की भावना का उत्सव मनाते हैं। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष के उत्सव में धूम-धाम भले ही कुछ कम हो परंतु हमारी भावना हमेशा की तरह सशक्त है.” उन्होंने कहा, ” अधिकार और कर्तव्य सिक्के के दो पहलू हैं. हमारा गणतंत्र इसपर मजबूती के साथ खड़ा है.

Today, it is our soldiers and security personnel who carry on the legacy of national pride. In the unbearable cold of the Himalayas and in the excruciating heat of the desert, far away from their families, they continue to guard the motherland: President Kovind #RepublicDay pic.twitter.com/tnmomfQ6Zx

