महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगाई आस्था की डुबकी, सूर्य को अर्घ्य देकर किए मां गंगा को पुष्प अर्पित

नई दिल्ली: सोमवार को महाकुंभ पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में 3 बार आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने भगवान सूर्य को अर्घ्य और मां गंगा को पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके बाद गंगा की पूजा और आरती करेंगी और अक्षयवट और लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन-पूजन भी करेंगी। संगम में राष्ट्रपति के साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी हैं।

महाकुंभ में राष्ट्रपति के साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहें। राष्ट्रपति का हेलिकॉप्टर सोमवार सुबह साढ़े 9 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर उतरा था। यहां राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति अरैल घाट पहुंचीं। राष्ट्रपति ने अरैल घाट से नाव के जरिए संगम पहुंचकर डुबकी लगाई। राष्ट्रपति शाम चार बजे तक प्रयागराज तक प्रयागराज में ही मौजूद रहेंगी। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाई है।

#WATCH | Prayagraj, UP: President Droupadi Murmu takes a holy dip at Triveni Sangam during the ongoing Maha Kumbh Mela. pic.twitter.com/2PQ4EYn08b

— ANI (@ANI) February 10, 2025