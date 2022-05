चंडीगढ़; पंजाब के कपूरथला के सुलतानपुर लोधी रेलवे स्टेशन से पुलिस को बम की धमकी वाला एक लेटर मिला है। लेटर मिलते ही पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुलतानपुर लोधी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम पर आई पत्र में उल्लेख किया गया है कि सुल्तानपुर, लोधी, फिरोजपुर और जालंधर जैसे कई प्रमुख रेलवे स्टेशन को 21 मई तक उड़ा दिया जाएगा। इस लेटर में यह भी लिखा गया है कि राज्य के सीएम भगवंत मान और कुछ अन्य लोगों पर भी हमला किया जाएगा।

वही पत्र मिलने के बाद सुलतानपुर लोधी रेलवे स्टेशन के स्टाफ के होश उड़ गए। स्टेशन मास्टर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उच्च अधिकारियों को उचित सुरक्षात्मक प्रबंध करने के लिए पत्र लिख दिया है। इसके अलावा रेलवे पुलिस ने पत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है और स्टेशनों पर चौकसी और ज्यादा सुरक्षा कड़ी कर दी है। रेलवे ने यह पत्र पंजाब पुलिस को भी भेज दिया है और पुलिस भी चौकन्ना हो गई है।

सुलतानपुर लोधी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर राजवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि स्टेशन में आज दोपहर करीब 2:15 बजे डाकिया लेटर लेकर आया यहां लेटर उनकी जगह सुपरवाइजर विकास कुमार ने रिसीव किया जिसके बाद इस मामले के बारे में पता चला। इस लेटर में जैश-ए-मुहम्मद ने सीएम भगवंत के साथ-साथ अकाली दल के वरिष्ठ नेताओं को भी बम से उड़ाने की धमकी दी है।

Threat letter received by the post today mentioned that major railway stations like Sultanpur Lodhi, Ferozepur & Jalandhar will be blown up by May21 to avenge. It mentioned that CM Mann & few other individuals will also be attacked: Station Master, Sultanpur Lodhi Railway Station pic.twitter.com/XeFkWyK2CM

— ANI (@ANI) April 27, 2022