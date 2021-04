नई दिल्ली/ पंजाब नेशनल बैंक महिलाओं को मजबूत सशक्त बनाने के लिए कई तरह की सुविधाएं देता रहता है. एक बार फिर पंजाब नेशनल बैंक खास महिलाओं के लिए मुफ्त ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहा है. इस प्रोग्राम में सरकार की तरफ से महिलाओं को मदद दी जा रही है. इस प्रोग्राम को सीखने के लिए आप मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करा सकते है. रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें.

पंजाब नेशनल बैंक ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी हैं. बंद ने ट्वीट कर बताया कि आप इस प्रोग्राम में अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं. इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2021 है. इस प्रोग्राम के तहत ऐसी 5000 महिलाओं को चुना जाएगा.

बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ने इस प्रोग्राम को राष्‍ट्रीय महिला आयोग (NCW) के सहयोग से संचालित किया जा रहा हैं. बैंक की तरफ से इसे ‘एम्‍पावरिंग वीमेन थ्रू एंटरप्रेन्‍योरशिप’ नाम दिया गया है. इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर क्लिक https://innovateindia.mygov.in/ncw-challenge/ कर जान सकते है.

Enroll in the online training program 'Empowering Women Through Entrepreneurship' and open the doors of opportunity for yourself.

The registration for the program can be done through https://t.co/aqutPkFAUw.

The last date to apply is 15th April 2021. pic.twitter.com/XIothmXecJ

— Punjab National Bank (@pnbindia) April 12, 2021