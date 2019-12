नई दिल्ली. पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट करके असम के लोगों को आश्वासन दिया कि सीएबी के लिए वो चिंता ना करें. पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, मैं असम के अपने भाइयों और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीएबी के पारित होने के बाद उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है. मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं- कोई भी आपके अधिकारों, विशिष्ट पहचान और सुंदर संस्कृति को नहीं छीन सकता है. यह फलता-फूलता और विकसित होता रहेगा. उन्होंने लिखा, केंद्र सरकार और मैं खंड 6 की भावना के अनुसार असमिया लोगों के राजनीतिक, भाषाई, सांस्कृतिक और भूमि अधिकारों को संवैधानिक रूप से संरक्षित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं.

इसी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं. दरअसल असम में कल से इंटरनेट सेवा बंद है. राज्यसभा से विधेयक पास होने के बाद असम में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया. इस कारण असम में कर्फ्यू लगाया गया और इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गईं. अब लोगों ने पीएम मोदी को ट्रोल करना शुरू किया है कि उनके ट्वीट को असम में कैसे पढ़ा जाएगा जब वहां इंटरनेट सेवाएं बंद हैं.

यहां पढ़ें लोगों के ट्वीट्स

Who will see your tweet sir @narendramodi ,your administration has cut down the internet services already in Assam.

Then give us the Safeguard. Why this delay? If you cannot wait for #CAB , why should we wait for this constitutional safeguard? The people of Assam trusted you Modiji. You have betrayed our trust. Now please, don't come with this lollipop of clause 6. We are not fool.

